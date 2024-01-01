Hosting.co.uk предлагает надежные и быстрые услуги веб-хостинга в Великобритании. Их услуги включают веб-хостинг, VPS-хостинг, выделенные серверы и реселлерский хостинг, причем все они работают в британских центрах обработки данных, обеспечивая высокие скорости и время безотказной работы 99,9%. Они предоставляют такие функции, как мгновенная установка, бесплатная миграция и круглосуточная поддержка клиентов в Великобритании. Hosting.co.uk уделяет особое внимание безопасности благодаря защите от DDOS и сертификатам SSL. Они предлагают 30-дневную гарантию возврата денег и доступные планы, подходящие для различных потребностей бизнеса.

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