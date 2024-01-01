HookGen — это веб-приложение, призванное помочь музыкальным продюсерам и авторам песен создавать новые музыкальные фрагменты и мелодии с помощью искусственного интеллекта. К концу 2019 года он сможет создать совершенно новую оригинальную песню, используя фортепиано, а также барабаны, струнные, медные, гитарные и басовые инструменты. HookGen бесплатен и не требует лицензионных отчислений, поэтому пользователи имеют возможность загрузить MIDI-файл и использовать его на любой цифровой аудио рабочей станции (DAW). Он также регистрирует, как долго пользователи слушают песню, какие части они слушают и когда нажимают кнопку «Создать». Эта информация используется для обратной связи с ИИ, который учится создавать лучшие песни каждый раз, когда кто-то посещает приложение и взаимодействует с ним. HookGen можно использовать только на настольном ПК или Mac, и пользователям рекомендуется делиться созданными ими песнями, чтобы помочь в разработке и улучшении механизма искусственного интеллекта. Он был создан Питером К.В. и сайтом книг по программированию №1 и является примером того, как ИИ можно использовать для творчества и создания новой оригинальной музыки.

Веб-сайт: hookgen.com

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