Альтернативы - Honeybadger

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker — это программное обеспечение для совместного отслеживания ошибок от Zoho, бренда, которому доверяют более 35 миллионов пользователей по всему миру. BugTracker помогает вам отслеживать жизненный цикл ошибок от начала до закрытия, гарантируя, что вы каждый раз создаете и выпускаете от...