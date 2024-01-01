Holovolo

Holovolo

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Веб-сайт: holovolo.tv

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Holovolo — это инструмент на базе искусственного интеллекта для создания захватывающих объёмных видеороликов и фотографий VR180, а также стабильной 3D-диффузии для Quest и WebVR. Он позволяет пользователям загружать свои собственные фотографии и контент VR180, а также просматривать существующие творения, созданные другими. Контент, созданный Holovolo с помощью искусственного интеллекта, включает в себя трендовые, самые просматриваемые и новейшие видео и фотографии от разных авторов. Примеры контента включают в себя выступление на фортепиано в виртуальной реальности, пиратское вторжение в Йорктаун, штат Вирджиния, неоновый садовый район Токио в стиле киберпанк, спиральный циферблат, мужчина в зимней одежде, поднимающийся на заснеженный холм, и море Изукю-Симода. Инструмент также имеет руководство по содержанию и лицензионное соглашение. Holovolo — отличный инструмент для пользователей, позволяющий создавать и исследовать иммерсивный контент виртуальной реальности.

Веб-сайт: holovolo.tv

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