Альтернативы - Hololink
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...