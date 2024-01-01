Hockey Canada

Hockey Canada

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Веб-сайт: hockeycanada.ca

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Хоккейная Канада является национальным руководящим органом хоккея в Канаде, который работает со своими 13 филиалами и местными малыми хоккейными ассоциациями над развитием игры на всех уровнях, включая малый хоккей и национальные сборные Канады.

Веб-сайт: hockeycanada.ca

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