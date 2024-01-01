Hiver

Hiver

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Веб-сайт: hiverhq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Hiver – это мощная платформа для общения и совместной работы, которая помогает организациям, использующим Google Workspace, эффективно взаимодействовать со своими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Команды, использующие Hiver, могут эффективно управлять многоканальной связью, обеспечивать самообслуживание, автоматизировать тяжелую работу, интегрироваться со своими любимыми приложениями, обеспечивать соблюдение соглашений об уровне обслуживания и получать информацию о производительности в режиме реального времени для достижения лучших бизнес-результатов. Никогда не покидая Gmail. Простота использования Hiver, отсутствие необходимости обучения, безопасность и соответствие требованиям мирового класса, а также круглосуточная поддержка высочайшего уровня делают его программным обеспечением, которому доверяют более 2000 компаний по всему миру. Flexport, Pluralsight, Гарвардский университет, Appsflyer, Oxford Business Group и Upwork, среди прочих, работают на Hiver.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: hiverhq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hiver, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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zoho.com

Tidio

Tidio

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RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

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