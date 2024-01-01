Альтернативы - HitPay
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Appetize.io
appetize.io
Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Yoco
yoco.com
Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
Kyte
kyteapp.com
С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
MOKA POS
mokapos.com
Бизнес с большим экраном работает более гладко Представляем Мока Ультра и Ультра+. Самое современное кассовое оборудование для комфорта и удобства ведения бизнеса.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
smartscout
smartscout.com
Все, что вам нужно для создания списков, которые нравятся клиентам и алгоритмам Amazon. С помощью ИИ вы можете создавать списки с правильными ключевыми словами и правильным сообщением, как эксперт, но всего за несколько минут.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
ERPLY
erply.com
Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!
RepairShopr
repairshopr.com
Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Modisoft
modisoft.com
Получите контроль над всеми вашими бизнес-процессами. Безопасное, облачное и автономное программное обеспечение POS для управления бизнесом.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.