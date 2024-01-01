HistoWiz

HistoWiz

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: home.histowiz.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГИСТОПАТОЛОГИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. Превратите ваши образцы тканей в высококачественные цифровые слайды всего за 3 дня и проанализируйте их сертифицированным патологоанатомом.

Веб-сайт: home.histowiz.com

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