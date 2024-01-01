Hispanic Executive

Hispanic Executive

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Веб-сайт: hispanicexecutive.com

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Журнал Hispanic Executive обращает внимание на самых влиятельных латиноамериканцев в бизнесе, чтобы помочь сообществу обрести непревзойденную экономическую, политическую и социальную мощь. В Hispanic Executive мы формируем диалог о культурной силе, которой является латиноамериканское лидерство, и усиливаем голоса тех, кто способствует росту на мировом рынке.

Веб-сайт: hispanicexecutive.com

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