Журнал Hispanic Executive обращает внимание на самых влиятельных латиноамериканцев в бизнесе, чтобы помочь сообществу обрести непревзойденную экономическую, политическую и социальную мощь. В Hispanic Executive мы формируем диалог о культурной силе, которой является латиноамериканское лидерство, и усиливаем голоса тех, кто способствует росту на мировом рынке.

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