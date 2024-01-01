Альтернативы - Hireflix

Willo

willo.video

Сократите расходы и ускорьте процесс найма с помощью любимой платформы для видеособеседований кандидатов. Независимо от того, проводите ли вы собеседование с дюжиной или двумя тысячами кандидатов, Уилло сможет масштабироваться вместе с вами. И во всех планах у вас будет доступ к круглосуточной подде...