Альтернативы - HiPay

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Отслеживайте свой ежемесячный регулярный доход независимо от того, какой платежный процессор вы используете.

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современн...

Payfirma

Payfirma

payfirma.com

Payfirma — отмеченная наградами платежная компания, которая помогает предприятиям принимать кредитные и дебетовые карты онлайн, в магазинах и на мобильных устройствах. Более 8000 компаний по всей Северной Америке используют платежные инструменты Payfirma, чтобы легко получать платежи и хранить все д...

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