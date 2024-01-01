Альтернативы - HiPay

Payfirma

payfirma.com

Payfirma — отмеченная наградами платежная компания, которая помогает предприятиям принимать кредитные и дебетовые карты онлайн, в магазинах и на мобильных устройствах. Более 8000 компаний по всей Северной Америке используют платежные инструменты Payfirma, чтобы легко получать платежи и хранить все д...