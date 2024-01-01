Hints

Hints

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hints.so

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Hints AI Assistant — это мощный инструмент, призванный помочь компаниям сэкономить время и повысить эффективность за счет автоматизации рутинных задач. Он работает, позволяя пользователям общаться с Hintsbot, как с коллегой-человеком, позволяя им быстро добавлять задачи, обновлять статусы и создавать заявки. Он легко интегрируется с существующими рабочими процессами, включая CRM и инструменты управления проектами, и может использоваться для быстрого сбора данных, добавления контактов, обновления документов компании и отправки заметок о встречах. Начать работу легко: имеется широкий выбор тарифных планов и сообщество пользователей, готовых оказать поддержку. Hints AI Assistant предоставляет простой и эффективный способ помочь предприятиям оставаться организованными и экономить время.

Веб-сайт: hints.so

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