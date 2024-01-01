Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Hindi Typing — это комплексный онлайн-ресурс, призванный помочь пользователям улучшить свои навыки набора текста на хинди. Веб-сайт предлагает широкий спектр функций и инструментов для удовлетворения потребностей как начинающих, так и опытных машинисток на хинди.

Веб-сайт: hindityping.info

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