Higharc

Higharc

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Веб-сайт: higharc.com

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Higharc была основана в 2018 году и базируется в Дареме, Северная Каролина. Higharc — это компания, занимающаяся технологиями жилищного строительства, ориентированная на преобразование процесса проектирования, продаж и строительства домов. В компании работает разнообразная команда экспертов в США, Южной Америке и Европе в области архитектуры, строительства и разработки программного обеспечения, которые вместе работают над модернизацией процесса жилищного строительства. Higharc сотрудничает с застройщиками, чтобы предоставить комплексную платформу для домашнего проектирования, использующую 3D-моделирование и генеративное проектирование, оценку затрат в реальном времени и захватывающий опыт онлайн-продаж для покупателей жилья. Удобный интерфейс позволяет легко настраивать и мгновенно вносить изменения, что делает процесс проектирования доступным и эффективным для пользователей. Веб-платформа Higharc упрощает рабочий процесс проектирования, продаж и строительства дома, предоставляя единый источник достоверной информации в начале процесса строительства и беспрепятственно передавая данные и обновления по всей организации. Строители получают выгоду от оптимизации рабочих процессов, повышения точности и более быстрого выхода на рынок.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: higharc.com

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