Hetzner Robot

Robot — это панель администрирования Hetzner для выделенных корневых серверов, колокейшна, ящиков для хранения и доменов (с помощью дополнения «Робот регистрации доменов»).

Веб-сайт: hetzner.com

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