Альтернативы - Heroku

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!

Render

Render

render.com

Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...

Northflank

Northflank

northflank.com

Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.

Timescale

Timescale

timescale.com

Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.

Aiven

Aiven

aiven.io

Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.

Back4App

Back4App

back4app.com

Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.

Modal

Modal

modal.com

Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Используйте наш мощный набор инструментов для улучшения процесса разработки.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...

Dagster

Dagster

dagster.io

От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

Глобальная платформа приложений HarperDB упрощает разработку с помощью одного пакета, включающего молниеносную базу данных, встроенный сервер API и глобальную репликацию данных в реальном времени. Развертывание от облака до периферии и локально.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Дизайн в первую очередь. Кодируйте, когда это необходимо. Начните на правильном пути, уделив особое внимание дизайну, а затем быстро сгенерируйте действительный код Terraform за считанные секунды.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Улучшите скорость отклика, увеличьте свой доход. Доказано, что платформа Hatch увеличивает доход благодаря одной простой концепции: более эффективное и действенное общение с потенциальными клиентами, потенциальными клиентами и клиентами.

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