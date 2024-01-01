Helcim — платежная компания, которая позволяет предприятиям с легкостью принимать кредитные карты. Helcim фокусируется на предоставлении более качественных платежных услуг, упрощая регистрацию, предоставляя более умные платежные инструменты и делая получение платежей более доступным. Мы знаем, что получение оплаты имеет решающее значение для вашего бизнеса, поэтому мы стремимся предоставлять лучший опыт обработки кредитных карт на каждом этапе пути. Вы можете зарегистрировать учетную запись Helcim за считанные минуты. Благодаря отсутствие сложных документов и простому онлайн-одобрению вы можете сразу приступить к работе. Ваша учетная запись Helcim позволяет вам принимать платежи от ваших клиентов лично, онлайн, в приложении, по телефону, по счету и т. д. — и мы гордимся тем, что можем предложить всю эту гибкость без каких-либо дополнительных затрат.

Веб-сайт: helcim.com

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