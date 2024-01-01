HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильных устройств, Интернета, аудио и видео. HeadSpin дает командам разработчиков, контроля качества, эксплуатации и продуктов возможность обеспечить оптимальные цифровые возможности по всем каналам доставки на протяжении всего жизненного цикла разработки. Узнайте больше на сайте www.HeadSpin.io. Глобальная инфраструктура устройств. Обеспечивает комплексное тестирование и мониторинг тысяч устройств в сотнях мест реальных операторов связи и сетей Wi-Fi по всему миру. SDK не требуется. Автоматизация тестирования и API. Легко интегрируется в рабочие процессы CI/CD, обеспечивая функциональное тестирование и тестирование производительности до и после выпуска. Поддержка всех фреймворков тестирования. Производительность, качество качества и машинное обучение Автоматически выявляет проблемы и указывает на основные причины на всех уровнях стека — от количественной оценки качества звука/видео до видимости кода и пакетов. Insights-to-Actions Предоставляет аналитические сведения о регрессии и агрегировании на протяжении всего жизненного цикла цифровых технологий: от планирования и разработки до регистрации неполадок и операций. Тенденции, оповещения и аналитика.

Веб-сайт: headspin.io

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