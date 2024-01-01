Harvey — это платформа искусственного интеллекта, специально разработанная для юридического сектора и предоставляющая специализированные инструменты для элитных юридических фирм. Harvey использует большие языковые модели, подготовленные для решения сложных юридических задач, а затем настраивает их с учетом опыта предметной области, что позволяет решать важные юридические проблемы во всех областях практики, юрисдикциях и правовых системах. Платформа предлагает ряд продуктов для расширения различных юридических рабочих процессов, включая исследования и анализ документов. С помощью Harvey пользователи могут отвечать на сложные исследовательские вопросы, основанные на проверенных законах и правилах, а также создавать, анализировать, сравнивать и запрашивать различные типы юридических документов, используя естественный язык. Harvey также предоставляет функцию управления, которая дает юристам беспрецедентную прозрачность производительности своей фирмы, позволяя им отслеживать работу, созданную на платформе адвокатами, вопросы клиентов, область практики и т. д. Эта функция обеспечивает детальный контроль над использованием и происхождением данных. Harvey уделяет первоочередное внимание безопасности, внедряя высокие отраслевые стандарты посредством развертывания в Microsoft Azure, гарантируя, что данные компании всегда будут в безопасности. Кроме того, он предоставляет комплексную аккредитацию в области безопасности и получает консультации от ведущих экспертов по безопасности.

Веб-сайт: harvey.ai

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