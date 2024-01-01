Happyml — это помощник с искусственным интеллектом, который позволяет вам использовать простые голосовые или текстовые команды, чтобы легко управлять вашими программными приложениями и выполнять за вас задачи. Чем больше программных приложений вы подключаете, тем мощнее становится ваш ИИ-помощник. HappyML — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет всего за 5 минут запускать чат-ботов с искусственным интеллектом, обученных работе с различными файлами и веб-сайтами. Эти чат-боты созданы с использованием передовых языковых моделей искусственного интеллекта, обеспечивающих передовые возможности общения. С HappyML вы можете легко подключать API, файлы и веб-сайты, а также развертывать чат-ботов на таких платформах, как Slack, Shopify, мессенджеры и веб-сайты. Инструмент обеспечивает удобство работы без необходимости написания кода или сложных настроек. Присоединение к HappyML бесплатное и не требует кредитной карты. Просто зарегистрируйте свою учетную запись Google или создайте новую, чтобы начать.

Веб-сайт: happyml.com

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