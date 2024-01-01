Happay — это первое в своем роде комплексное интегрированное решение для управления корпоративными поездками, расходами и платежами. Имея более 7000+ клиентов по всему миру и в разных отраслях, Happay точно решает сложные финансовые задачи. Мы превращаем путешествие, расходы и оплату в блаженство благодаря нашим готовым функциям. Путешествия 1. Полная интеграция с ведущими TMC, включая MakeMyTrip, Thomas Cook и т. д. 2. Бронирование в приложении, выбор мест и вариантов питания, а также подтверждение билета — все это внутри Happay. 3. ИИ помогает продемонстрировать и выбрать вариант самого низкого тарифа, экономя тысячи долларов. 4. «Заморозка тарифа» помогает заблокировать билет и избежать скачков цен из-за задержек в утверждении. 5. Простая настройка политик и автоматическое 100% соблюдение политик во время бронирования. 6. Прозрачный процесс утверждения расходов одним щелчком мыши. 1. Автоматический сбор расходов прямо из источника расходов (электронные письма, поездки на такси, SMS, выписки по кредитным картам). 2. Уникальное интеллектуальное сканирование OCR, которое сканирует и вводит отчеты о расходах автоматически, без ручное вмешательство 3. Автоматические проверки политик и уведомления о нарушениях 4. Легкость настройки рабочих процессов утверждения и отклонений для сложных случаев использования в бизнесе 5. Комплексный сбор данных GST, отчетность и сверка Платежи Наши корпоративные карты — это ответ на все проблемы корпоративных платежей. Любимые клиентами всех размеров, мы предлагаем одну унифицированную карту для всех расходов сотрудников. Цифровые расходы с выверкой в ​​реальном времени и прозрачным управлением расходами. Цифровое распределение и управление мелкой наличностью. И мы объединяем все эти удивительные функции с нашей надежной аналитикой. Получайте в режиме реального времени подробные данные о ваших бронированиях поездок, запланированных и незапланированных поездках, нарушениях политик, крупнейших расходах и многом другом одним щелчком мыши. Happay, которому доверяют более 7000 клиентов, включая бренды премиум-класса и лидеров рынка, является правильным выбором в качестве интегрированного решения для путешествий, расходов и платежей. Чтобы заказать демо-версию, посетите https://www.happay.com/schedule-product-demo.html.

Веб-сайт: happay.com

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