Hairgen.ai

Hairgen.ai

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Веб-сайт: hairgen.ai

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Hairgen.ai — это инструмент на базе искусственного интеллекта, целью которого является революционный процесс прогнозирования результатов операций по пересадке волос FUE/FUT. Пользователи могут загрузить фотографию, и инструмент создаст фотореалистичный предварительный просмотр их внешнего вида после операции, чтобы помочь в принятии решения. Это может привести к увеличению конверсии для клиник, увеличению посещаемости веб-сайта и повышению престижа использования передовых технологий. Инструмент спроектирован так, чтобы быть простым в использовании; пользователи просто загружают фотографию пациента, рисуют общую область роста волос и получают фотореалистичный рендеринг менее чем за 30 секунд. Инструмент также предлагает гибкую настройку цвета, линии роста волос и длины в соответствии с предпочтениями пациента. В его функции входят доступность облака, возможность самообслуживания, возможность прямой загрузки пациентами на веб-сайты клиник, а также возможность встраивания в качестве отдельного приложения или на внешний веб-сайт. Это означает, что не требуется никакого специального оборудования или установки. Рендеринг происходит быстро, а инструмент терпим к менее идеальным фотографиям для моделирования. Хотя моделирование призвано отражать реалистичные результаты, Hairgen.ai подчеркивает, что сгенерированные изображения следует интерпретировать не как гарантию, а скорее как ряд потенциальных визуальных результатов после трансплантации. Конфиденциальность пациентов строго соблюдается: данные не передаются третьим лицам, а также имеется возможность автоматического удаления данных пациентов по мере поступления. Кроме того, клиники могут использовать этот инструмент в качестве решения с белой маркировкой, добавляя настройку в соответствии со своими уникальными маркетинговыми потребностями. В целом, Hairgen.ai — это мощный инструмент, который использует возможности искусственного интеллекта для повышения вовлеченности и конверсии клиник по пересадке волос, предоставляя возможные визуальные результаты.

Веб-сайт: hairgen.ai

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