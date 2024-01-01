Haddock — это финтех SaaS, который помогает ресторанам повысить прибыль благодаря контролю затрат в режиме реального времени. Мы используем искусственный интеллект и оптическое распознавание символов для оцифровки документов, экспорта всех данных и доставки их в ресторан в режиме реального времени. Это так же просто, как сфотографировать счет и загрузить его. Мы также интегрируемся с несколькими различными POS-терминалами, что делает работу еще проще. Мы помогаем ресторанам узнать о прибылях и убытках, марже, изменении цен и многом другом. Благодаря пикше рестораны могут контролировать колебания цен и принимать более обоснованные бизнес-решения на основе обновляемых данных в режиме реального времени.

Веб-сайт: haddock.app

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