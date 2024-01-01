Альтернативы - HackerOne

Ruttl

ruttl.com

ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...