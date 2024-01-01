Альтернативы - Grubhub
Zomato
zomato.com
Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...
OpenTable
opentable.com
Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.
Postmates
postmates.com
Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.
Caviar
trycaviar.com
Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.
Seamless
seamless.com
«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!
ChowNow
chownow.com
ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.
Fresho
fresho.com
Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.
Allset
allsetnow.com
Allset – торговая площадка, соединяющая местные закусочные и кафе с местными ресторанами, где подают еду на вынос. Он предоставляет ресторанам лучшие в своем классе решения для онлайн-заказов и вознаграждений за лояльность, позволяющие привлекать и удерживать новых клиентов без уплаты высоких комисс...
Tycode
tycode.tech
Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляем EasyOrder — ваше универсальное омниканальное решение для заказа и маркетинга для успеха ресторана! Раскройте весь потенциал своего ресторанного бизнеса с помощью EasyOrder, комплексной платформы, предназначенной для привлечения новых клиентов, удержания постоянных клиентов и увеличения ...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood был разработан, чтобы быть удобным для пользователя, с интуитивно понятными меню и четкими опциями, которые легко понять как владельцам ресторанов, так и клиентам. Это позволяет клиентам настраивать свои заказы, добавлять специальные запросы и с легкостью совершать платежи через свои тел...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте
Foodiv
foodiv.com
Foodiv предоставляет систему онлайн-заказа еды, созданную лучшими инженерами отрасли. Он помогает интегрировать систему заказа еды для ресторанов всего за несколько минут. Мы также предоставляем меню с QR-кодом, мобильное приложение для клиентов для бесконтактного заказа и удобный процесс заказа, а ...
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — американская платформа мобильных заказов и мобильных платежей, созданная стартапом SCVNGR из Бостона, штат Массачусетс. 25 июля 2018 года было объявлено, что LevelUp будет приобретена Grubhub, онлайн-платформой для доставки еды, за 390 миллионов долларов США.