Альтернативы - growney

Revolut

Revolut

revolut.com

Одно приложение для всех денег. От повседневных расходов до планирования будущего с помощью сбережений и инвестиций — Revolut поможет вам получить больше от своих денег.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Учетная запись без границ с мощными персонализированными инструментами в одном месте, дающая вам полный контроль над финансами вашего бизнеса.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

The Australia and New Zealand Banking Group Limited — австралийская многонациональная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория. Это второй по величине банк Австралии по размеру активов и четвертый по величине банк по рыночной капитализаци...

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш универсальный аккаунт для самозанятости. Банковское дело, выставление счетов и бухгалтерский учет – плюс новая бизнес-кредитная карта. Все в одном месте, чтобы вы могли сосредоточиться на важном. Это упрощенная трудовая жизнь.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Фидор. Просто. Гибкий. Цифровой. Банковское дело на новом уровне. Получите бонус за активность прямо сейчас.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare — это платформа для прямых инвестиций, предоставляющая средства высшего уровня розничным и институциональным инвесторам по более низким минимальным ценам.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox предлагает быстрый и простой доступ к финансированию бизнеса на сумму до 150 000 долларов США. Узнайте, как наши варианты кредитной линии и срочного кредита могут обеспечить рост вашего бизнеса.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch — это новый вид цифрового страховщика, который защищает стартапы от ошибок, судебных разбирательств и атак.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Покупайте акции быстрорастущих частных предприятий Европы.

Clara

Clara

clarafinds.com

Clara помогает вам интерактивно визуализировать любой набор данных, чтобы вы могли систематизировать, понимать и совместно работать над сложными данными.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital — это компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo использует возможности профессиональных аналитиков акций, синтезируя большие данные и человеческий опыт для создания индивидуальных портфелей акций, которые, как доказано, превосходят рынок.

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Типы: Предложения без обязательств, Финансирование оборудования, Расширение бизнеса, Быстрое финансирование, Подача заявки онлайн

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource — это технологичная платформа для кредитования коммерческой недвижимости. Мы связываем инвесторов, которые строят или приобретают коммерческую недвижимость, с такими вариантами финансирования, как банки, страховые компании и частные кредиторы, посредством простого и прозрачного процесса.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Отмеченный наградами поставщик потребительских кредитов, который позволит вам контролировать ситуацию. Получите мгновенную персонализированную ставку онлайн с ценой, которая не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest специализируется на пенсионном планировании и управлении счетами. Мы делаем за вас тяжелую работу, управляя вашим пенсионным счетом и контролируя рынок от вашего имени.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

Опытная инвестиционная команда OurCrowds выявляет и проводит тщательное исследование тысяч компаний, чтобы использовать передовые возможности в разных секторах и на разных этапах.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline — это самая передовая инвестиционная платформа взаимных фондов в Индии, объединяющая все AMC под одной крышей и командой из более чем 50 высококвалифицированных отраслевых экспертов и фондовых аналитиков. Это автоматизированная платформа, которая понимает потребности каждого инвестора и ...

Moula

Moula

moula.com.au

Moula — лучший способ занять деньги для развития вашего бизнеса. Они используют сочетание ума и сердца, чтобы определить хороший бизнес, и могут одобрить и профинансировать кредиты в течение 24 часов.

Minveo

Minveo

minveo.de

Платформа для управления цифровыми активами. Технологические и количественные. На основе машинного обучения.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino — это рынок кредитов, где частные и профессиональные инвесторы могут кредитовать напрямую кредитоспособные компании в интересах обеих сторон. Использование кредитного рынка экономит время, деньги и хлопоты как кредитора, так и заемщика.

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher — это простой, быстрый и легкий способ создать и построить стартап. Без необходимости в инвесторах. Без необходимости капитала. Как? Gusher помогает предпринимателям создавать и запускать стартапы, используя капитал, основанный на результатах. Все: от технологий, средств массовой информации и...

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

С Flex Funding вы можете инвестировать в кредиты для здоровых датских компаний. Они получают деньги на свое развитие и рост, вы получаете привлекательную прибыль.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Применяя криптографические технологии к традиционно фрагментированным и неэффективным рынкам капитала, платформа Finhaven предоставляет инновации, приносящие пользу как глобальным эмитентам, так и инвесторам на ее рынке.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise — ведущая австралийская краудфандинговая платформа для акций. Его миссия — повысить доступность капитала для частных австралийских и новозеландских компаний, чтобы помочь им добиться успеха.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

Мы сотрудничаем с установщиками солнечной энергии в жилых домах по всей стране, чтобы предоставить финансирование для солнечной энергии и хранения энергии с помощью оптимизированных технологий и команды, которая поможет вам развивать ваш бизнес.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

Мы помогаем банкам и другим кредиторам эффективно и по лучшей рыночной цене продавать свой долговой портфель через нашу онлайн-рынок кредитов. Мы специализируемся на продаже долгов коллекторским агентствам, компаниям по покупке долгов, покупателям недвижимости, покупателям медицинских долгов, покупа...

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