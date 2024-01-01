Альтернативы - growney

Wikifolio

wikifolio.com

Таланты и эксперты рынка капитала могут поделиться своими торговыми идеями так, чтобы это было видно всем. Каждый может выбрать свои фавориты независимо от имеющегося у него капитала и получить прибыль от этих торговых идей с помощью биржевого финансового продукта.