Grit — это инструмент искусственного интеллекта, который автоматизирует процесс исправления технических ошибок в коде. Это достигается за счет сочетания статического анализа с методами машинного обучения для создания запросов на включение, которые очищают код и переносят его в новейшие платформы. Инструмент предлагает пользователям возможность либо писать свои собственные миграции, либо использовать доступные миграции по умолчанию. Ставя миграцию кода и обновление зависимостей на автопилот, Grit помогает сэкономить время и повысить скорость разработки. Это позволяет командам разработчиков программного обеспечения работать быстрее за счет автоматизации задач обслуживания, что позволяет им выполнять миграцию до 10 раз быстрее, чем вручную. Доступ к Grit можно получить с нескольких платформ, включая GitHub, VS Code и командную строку, что обеспечивает плавную интеграцию в существующие рабочие процессы. Этому инструменту доверяют клиенты бета-версии, и он успешно внес десятки тысяч изменений. Базовая технология Grit основана на машинном обучении и статическом анализе. Инструмент использует сопоставление шаблонов для выявления областей кода, требующих миграции или очистки. Например, он может конвертировать JavaScript в TypeScript, преобразовывать компоненты классов в функциональные компоненты и преобразовывать JavaScript в функции стрелок. Grit также поддерживает миграцию с AngularJS на Angular. В целом, Grit — это мощный инструмент, который оптимизирует процесс устранения технического долга и обновления кода за счет использования возможностей машинного обучения и статического анализа.

Веб-сайт: about.grit.io

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