Альтернативы - GridPane

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет нетехническим людям создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и определяя рабочие п...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...

Vercel

Vercel

vercel.com

Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...

Plesk

Plesk

plesk.com

Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Contentful

Contentful

contentful.com

Платформа составного контента Contentful® объединяет строительные блоки контента, позволяющие создавать его один раз и повторно использовать для любого цифрового опыта. Платформа, ориентированная на API, легко интегрируется с источниками данных и новыми функциями по мере развития цифрового опыта и т...

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity — это безголовая CMS и многое другое. Sanity доставляет контент куда угодно (точно так же, как безголовая CMS). Помимо этого, Sanity дает вам полную возможность компоновки благодаря полностью независимой серверной части контента, работающей в режиме реального времени, и полностью настраиваемы...

BlackMesh

BlackMesh

qodeinteractive.com

Создайте идеальный веб-сайт с премиальными темами WordPress, разработанными Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack — единственная в отрасли полностью автоматизированная компонуемая платформа цифрового взаимодействия, основанная на безголовой CMS №1. Contentstack дает маркетологам и разработчикам возможность предоставлять компонуемый цифровой опыт со скоростью своего воображения. Такие компании, как ...

Storyblok

Storyblok

storyblok.com

Storyblok помогает вашей команде рассказать вашу историю и управлять контентом для каждого варианта использования: корпоративных веб-сайтов, электронной коммерции, служб поддержки, мобильных приложений и экранов. Storyblok — это Headless CMS с визуальным редактором для разработчиков, маркетологов и ...

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Flywheel помогает творческим людям делать свою работу лучше всего с помощью ряда хорошо продуманных продуктов и ресурсов, включая одноименный продукт, восхитительную хостинговую платформу Wordpress и Local от Flywheel, простое приложение для локальной разработки. Компания сосредоточена на создании и...

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...

20i

20i

20i.com

Высокопроизводительный управляемый хостинг на любой случай. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону агентств, фрилансеров, предприятий и предпринимателей, чтобы получить непревзойденную скорость и надежность. Быстро и легко управляйте всеми своими веб-сайтами/приложениями, доменными именами, CDN, SSL...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...

amazee.io

amazee.io

amazee.io

amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...

Agility CMS

Agility CMS

agilitycms.com

Agility — единственная автоматизированная CMS, которая произвела революцию в цифровом повествовании за счет интеграции управления макетом. Беспрепятственно управляйте и доставляйте привлекательный контент на разные платформы с помощью нашего подхода, ориентированного на API, гарантируя, что послание...

Ycode

Ycode

ycode.com

Платформа визуальной разработки для дизайнеров и агентств. Преобразуйте идеи в динамические веб-сайты, управляемые базами данных. Визуально создавайте и проектируйте красивые, адаптивные веб-проекты без ущерба для своего видения.

Webscale

Webscale

webscale.com

Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...

21YunBox

21YunBox

21cloudbox.com

21YunBox называют «Netlify и Heroku Китая». 21YunBox позволяет командам со всего мира законно доставлять свои лучшие работы в Китай. 21YunBox Edge гарантирует, что ваш сайт будет работать на невероятно высокой скорости по всему Китаю. Разработчики по всему миру любят 21YunBox, потому что мы даем им ...

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...

LoadFocus

LoadFocus

loadfocus.com

Универсальный инструмент облачного тестирования для нагрузочного тестирования и тестирования производительности веб-сайтов и API. Тестирование вашего веб-сайта или приложения может быть трудным, трудоемким и не дать необходимой информации командам разработчиков, разработчиков и DevOps. Используйте L...

Jahia

Jahia

jahia.com

Джахия — лидер в области CMS и DXP, который помогает организациям по всему миру создавать современные веб-сайты и порталы. Jahia процветает в многосайтовом и многоязычном контексте. Управление контентом должно быть проще, а данные о клиентах должны помочь в создании мощной персонализации и AB-тестир...

Kontent.ai

Kontent.ai

kontent.ai

Миссия Kontent.ai — помочь ведущим мировым организациям добиться беспрецедентной рентабельности своего контента. В первой в отрасли CMS на базе искусственного интеллекта команды, занимающиеся контентом, планируют, создают и оптимизируют контент и доставляют его по любому каналу — быстро, безопасно и...

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