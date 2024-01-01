Альтернативы - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Bubble
bubble.io
Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет нетехническим людям создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и определяя рабочие п...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений из Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру доставки приложений...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Contentful
contentful.com
Платформа составного контента Contentful® объединяет строительные блоки контента, позволяющие создавать его один раз и повторно использовать для любого цифрового опыта. Платформа, ориентированная на API, легко интегрируется с источниками данных и новыми функциями по мере развития цифрового опыта и т...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — это платформа управления веб-сайтами (WebOps), которую ведущие разработчики, маркетологи и ИТ-специалисты используют для создания, запуска и управления своими веб-сайтами Drupal и WordPress. Pantheon включает в себя все инструменты, необходимые профессиональным разработчикам для создания ...
Cloudways
cloudways.com
Создан для исключительных впечатлений. Платформа управляемого облачного хостинга. Сосредоточьтесь на своем бизнесе и избегайте всех проблем с веб-хостингом. Наш управляемый хостинг гарантирует непревзойденную производительность, надежность и выбор с круглосуточной поддержкой, которая действует как в...
Sanity.io
sanity.io
Sanity — это безголовая CMS и многое другое. Sanity доставляет контент куда угодно (точно так же, как безголовая CMS). Помимо этого, Sanity дает вам полную возможность компоновки благодаря полностью независимой серверной части контента, работающей в режиме реального времени, и полностью настраиваемы...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Создайте идеальный веб-сайт с премиальными темами WordPress, разработанными Qode Interactive. Откройте для себя удивительные дизайны с широким спектром функций и возможностей настройки.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack — единственная в отрасли полностью автоматизированная компонуемая платформа цифрового взаимодействия, основанная на безголовой CMS №1. Contentstack дает маркетологам и разработчикам возможность предоставлять компонуемый цифровой опыт со скоростью своего воображения. Такие компании, как ...
Storyblok
storyblok.com
Storyblok помогает вашей команде рассказать вашу историю и управлять контентом для каждого варианта использования: корпоративных веб-сайтов, электронной коммерции, служб поддержки, мобильных приложений и экранов. Storyblok — это Headless CMS с визуальным редактором для разработчиков, маркетологов и ...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel помогает творческим людям делать свою работу лучше всего с помощью ряда хорошо продуманных продуктов и ресурсов, включая одноименный продукт, восхитительную хостинговую платформу Wordpress и Local от Flywheel, простое приложение для локальной разработки. Компания сосредоточена на создании и...
Platform.sh
platform.sh
Эффективно, надежно и безопасно. Платформа как услуга Platform.sh (PaaS) устраняет сложности управления облачной инфраструктурой и оптимизирует рабочие процессы от разработки до производства, сокращая время, необходимое для создания и развертывания приложений. Обеспечивая эффективность, надежность и...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...
20i
20i.com
Высокопроизводительный управляемый хостинг на любой случай. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону агентств, фрилансеров, предприятий и предпринимателей, чтобы получить непревзойденную скорость и надежность. Быстро и легко управляйте всеми своими веб-сайтами/приложениями, доменными именами, CDN, SSL...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...
amazee.io
amazee.io
amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управление...
Agility CMS
agilitycms.com
Agility — единственная автоматизированная CMS, которая произвела революцию в цифровом повествовании за счет интеграции управления макетом. Беспрепятственно управляйте и доставляйте привлекательный контент на разные платформы с помощью нашего подхода, ориентированного на API, гарантируя, что послание...
Ycode
ycode.com
Платформа визуальной разработки для дизайнеров и агентств. Преобразуйте идеи в динамические веб-сайты, управляемые базами данных. Визуально создавайте и проектируйте красивые, адаптивные веб-проекты без ущерба для своего видения.
Webscale
webscale.com
Обзор Webscale — это облачная платформа для современной коммерции, предлагающая безопасность, масштабируемость, производительность и автоматизацию для мировых брендов. Платформа Webscale SaaS использует протоколы автоматизации и DevOps для упрощения развертывания, управления и обслуживания инфрастру...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox называют «Netlify и Heroku Китая». 21YunBox позволяет командам со всего мира законно доставлять свои лучшие работы в Китай. 21YunBox Edge гарантирует, что ваш сайт будет работать на невероятно высокой скорости по всему Китаю. Разработчики по всему миру любят 21YunBox, потому что мы даем им ...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — это платформа цифрового опыта (DXP), которая помогает цифровым агентствам создавать и управлять пользовательским опытом, таким как онлайн-курсы, торговые площадки, сайты членства и клиентские порталы.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...
LoadFocus
loadfocus.com
Универсальный инструмент облачного тестирования для нагрузочного тестирования и тестирования производительности веб-сайтов и API. Тестирование вашего веб-сайта или приложения может быть трудным, трудоемким и не дать необходимой информации командам разработчиков, разработчиков и DevOps. Используйте L...
Jahia
jahia.com
Джахия — лидер в области CMS и DXP, который помогает организациям по всему миру создавать современные веб-сайты и порталы. Jahia процветает в многосайтовом и многоязычном контексте. Управление контентом должно быть проще, а данные о клиентах должны помочь в создании мощной персонализации и AB-тестир...
Kontent.ai
kontent.ai
Миссия Kontent.ai — помочь ведущим мировым организациям добиться беспрецедентной рентабельности своего контента. В первой в отрасли CMS на базе искусственного интеллекта команды, занимающиеся контентом, планируют, создают и оптимизируют контент и доставляют его по любому каналу — быстро, безопасно и...