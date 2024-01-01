GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

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Веб-сайт: gsap.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем jQuery), включая автоматическое ускорение преобразований с помощью графического процессора. Подробности см. на странице https://gsap.com/why-gsap/. Большинство других библиотек только анимируют свойства CSS. Кроме того, их возможности секвенирования и управления временем выполнения меркнут по сравнению с ними. Проще говоря, GSAP — это самая надежная и высокопроизводительная библиотека анимации на планете, и, вероятно, поэтому каждая крупная рекламная сеть исключает ее из расчета размера файла и размещает на своих CDN. В отличие от монолитных фреймворков, определяющих структуру ваших приложений, GSAP абсолютно гибок; посыпьте его куда хотите.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для анимации

Веб-сайт: gsap.com

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