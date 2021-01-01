Альтернативы - Gravitec

MagicBell

magicbell.com

MagicBell — это гибкий почтовый ящик для уведомлений для Интернета, мобильных устройств и приложений, который можно развернуть в течение дня, что сэкономит вам сотни часов ручного кодирования и сложной реализации — и все это под вашим брендом. В отличие от других систем уведомлений, MagicBell узнает...