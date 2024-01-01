Graamara — это программа проверки грамматики на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям писать бегло и ясно. Его можно использовать для улучшения грамматики, дикции и стиля, и он доступен на нескольких языках. Грамару можно использовать для автоматического выделения неправильных или неловких слов и перевода плохого английского в более плавные и естественные предложения. Оно даже позволяет пользователям выбирать стиль письма и тон голоса, а также переводить исправленные предложения на родной язык. Gramara бесплатна в использовании и предлагает Условия обслуживания и Политику конфиденциальности. Он производится в Канаде компанией Vectica Systems Ltd.

Веб-сайт: gramara.com

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