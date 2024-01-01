Альтернативы - GPTZero
Undetectable AI
undetectable.ai
Мы преобразуем ваш помеченный контент, созданный искусственным интеллектом, в текст премиум-качества, который соответствует голосу вашего бренда и делает его неотличимым от произведений, написанных людьми. Наше решение на базе искусственного интеллекта обеспечивает неотличимые результаты, предоставл...
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.
Originality.ai
originality.ai
Самый точный детектор контента с искусственным интеллектом и средство проверки на плагиат, созданный для серьезных издателей контента Если вы SEO-специалист, контент-маркетолог или издатель веб-сайтов, этот инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО! Узнайте истинный источник контента, который вы получаете, и защитит...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks — это программная платформа для борьбы с плагиатом, которая быстро и точно выполняет обширный поиск в Интернете и базах данных.
Corrector App
corrector.app
Приложение «Корректор» — лучшая программа для проверки грамматики, доступная на многих языках! Никакой учетной записи или загрузки не требуется. Попрощайтесь с грамматическими ошибками!
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который может помочь вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста AI и достижения 100% человеческой оценки, минуя обнаружен...
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — это ведущий в отрасли инструмент обнаружения контента AI, помогающий проверять контент AI, созданный с помощью ChatGPT, GPT-4, Google Gemini и многих других моделей больших языков. Детектор контента AI — это программное обеспечение, созданное для обеспечения ясности в отношении оригина...
Beb.ai
beb.ai
Получите бесконечный креативный контент для вашего бренда
Content Guardian
contentguardian.ai
Не полагайтесь только на одну программу проверки ИИ. Ни одна программа проверки не может гарантировать полную уверенность. Мы интегрируемся с ведущими детекторами контента AI, чтобы обеспечить беспрецедентную уверенность в том, что ваш контент написан человеком.
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale's RankWell — это первый в истории незаметный автор SEO-контента с искусственным интеллектом, созданный для масштабирования контент-маркетинга, заменяя необходимость нанимать команду авторов без потери качества или риска для репутации. Переходите от ключевого слова к полному сообщени...