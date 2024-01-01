GPT for Slides

GPT for Slides

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Веб-сайт: gptforslides.app

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GPT для слайдов — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро создавать презентации из текста. Его можно использовать как надстройку Google Slide или как отдельное веб-приложение. Инструмент работает путем обобщения и преобразования контента с возможностью ввода различных типов информации, включая общие темы, текст, URL-адреса Youtube или PDF-файлы, для создания организованной презентации. Пользователи имеют возможность влиять на продолжительность своего вывода, указав количество слайдов. Инструмент также может включать изображения в каждый слайд для большей визуальной привлекательности. GPT для слайдов поддерживает множество языков и интегрируется с Википедией для получения информации для презентаций. Он также позволяет преобразовывать URL-адреса в презентации и создавать диаграммы из текста. Простота использования является ключевым моментом, поскольку весь процесс создания презентации из большого текста или темы можно завершить за несколько минут. После создания презентации пользователи могут удобно загрузить ее в виде файла PPTX. Инструмент можно установить из Google Workspace Marketplace, при этом для доступа необходимы разрешения.

Веб-сайт: gptforslides.app

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