Альтернативы - GPayments

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.

Zooz

Zooz

zooz.com

Zooz — технологическая компания, предоставляющая платежную платформу, призванную помочь продавцам максимизировать эффективность своих платежей.

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

BridgerPay — это первая в мире платформа платежных операций, созданная для автоматизации ВСЕХ платежных потоков с помощью интерфейса, напоминающего Lego, позволяющая ЛЮБОМУ бизнесу масштабировать свои платежи, аналитику и доходы с помощью унифицированного и независимого программного обеспечения без ...

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современн...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...

MONEI

MONEI

monei.com

Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...

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