GPayments

GPayments

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Веб-сайт: gpayments.com

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GPayments has established itself as a market leader for over 3 decades, providing AI-Assisted Fraud Prevention solutions. Our utilisation of Strong Customer Authentication (SCA) instils confidence in the Fraud Prevention process. We pride ourselves on building and implementing our solutions based on globally recognised standards such as EMVCo, which encompasses 3D Secure authentication, as well as global and local card schemes. Our suite of solutions caters to a diverse range of clients.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для оркестрации платежей

Веб-сайт: gpayments.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GPayments, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Payoneer

Payoneer

payoneer.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Recurly

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recurly.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Zooz

Zooz

zooz.com

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

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