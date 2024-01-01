Govly

Govly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: govly.com

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Govly — рыночная сеть №1 для государственных подрядчиков. Govly — это платформа для анализа и сбора информации на базе искусственного интеллекта для государственных закупок. Подпитывается расширенными данными о возможностях, контактах и ​​наградах.

Веб-сайт: govly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Govly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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