Альтернативы - GoSquared
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Userlike
userlike.com
Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.
WotNot
wotnot.io
Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
Jebbit
jebbit.com
Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.
360dialog
360dialog.com
360dialog is an official business solution provider (BSP) of the WhatsApp Business API. The 360dialog WhatsApp API is very lightweight and needs no proprietary documentation, you can use the original documentation WhatsApp is providing. Around the WhatsApp API, 360dialog is providing a lot of enterp...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo is a full-suite marketing automation and CRM option for advisors and small businesses. We put the "Relationship" back into CRM with omni-channel and social media outreach. Text, Video, Call, Email, Social - do it all in Bonzo.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Joonbot
joonbot.com
Создайте чат-бота за считанные минуты с помощью нашего конструктора чат-ботов без кода. Мгновенно улучшите лидогенерацию и увеличьте свои продажи.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Chekkit
chekkit.io
Управление отзывами Chekkit дает вашему бизнесу сотни новых достоверных отзывов, Messenger управляет вашими сообщениями в Интернете, а веб-чат наполняет ваш почтовый ящик новыми потенциальными клиентами. Мы создаем инструменты для современного местного бизнеса.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...
Regal.io
regal.io
Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы бренды B2C могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai конвертирует потенциальных клиентов с помощью SMS-разговоров на основе искусственного интеллекта. Автоматизированные SMS-сообщения привлекают потенциальных клиентов и повышают коэффициент конверсии.
Exceed.ai
exceed.ai
Повысьте конверсию потенциальных клиентов с помощью диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируйте взаимодействие с целью получения дохода, масштабируйте взаимодействие и взаимодействуйте по электронной почте, в чате и SMS.
6sense
6sense.com
Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...
Conversica
conversica.com
Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта для коммерческих отделов. Увеличьте доход на протяжении всего жизненного цикла с помощью цифровых помощников по доходам.
Instabot
instabot.io
Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.