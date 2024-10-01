Альтернативы - GorillaDesk
Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, предлагающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-проце...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings — это приложение для планирования встреч, которое помогает вам отслеживать ваши бронирования, ваших сотрудников и клиентов. Вы никогда не пропустите встречу, и у вас будет меньше неявок.
Jobber
getjobber.com
Начните бесплатную пробную версию Jobber — кредитная карта не требуется! Оптимизируйте все бизнес-операции по обслуживанию дома в одном месте. Экономьте время и повышайте эффективность. Универсальная платформа Jobber позволяет планировать, расценивать, выставлять счета и получать платежи быстрее, че...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling — это облачное программное решение для планирования встреч, которое позволяет владельцам бизнеса управлять своими встречами онлайн. Продукт удовлетворяет потребности малого и среднего бизнеса, а также отдельных специалистов. Acuity Scheduling позволяет пользователям автоматизирова...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro поддерживает профессионалов во всех аспектах их ежедневного рабочего процесса, включая: планирование заданий, базу данных клиентов, выставление счетов и обработку платежей, отправку технических специалистов и многое другое. Он также полностью интегрирован с доступом к приложению для бр...
Zoho Bookings
zoho.com
Онлайн-планировщик для предоставления лучших консультаций. Zoho Bookings синхронизирует ваши календари, позволяя клиентам самостоятельно планировать и оплачивать встречи. Наш пользовательский интерфейс автоматически настраивается в соответствии с вашей отраслью, что означает, что вы чувствуете себя...
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это больше, чем просто программное обеспечение для клиентского портала. Это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероят...
Mindbody
mindbodyonline.com
Ищете новую тренировку? Хотите записаться на занятия йогой дешевле? Нужна помощь в поиске новых тренировок дома? Приложение Mindbody поможет вам найти лучшее место, где можно попотеть и поработать над телом на пляже. Ищете ли вы тренировку для начинающих или пытаетесь достичь своих 30-дневных целей ...
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентом в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентск...
Picktime
picktime.com
Picktime — это платформа для планирования встреч, которая позволяет предприятиям без проблем управлять встречами, персоналом и услугами. Это универсальное решение для предприятий, которым необходимо планирование любого рода. Будь то управление помещениями, аренда оборудования, бронирование занятий, ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, к...
Cal.com
cal.com
Планирование с открытым исходным кодом: отправьте ссылку и встретитесь или создайте целый рынок для общения людей.
Timely
gettimely.com
Своевременно. Программное обеспечение для бронирования, которое заставляет клиентов возвращаться. Управляйте своим салоном как профессионал с помощью простого в использовании программного обеспечения для бронирования, которое позволит вам контролировать весь процесс обслуживания клиентов. Все начина...
Setmore
setmore.com
Setmore — это программное обеспечение для онлайн-планирования встреч, которое помогает вам планировать встречи онлайн, управлять встречами, расписаниями и клиентами с помощью простого в использовании веб-приложения.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz предоставляет вам все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса. Одно приложение для приема встреч, управления календарем, обработки платежей, привлечения новых клиентов и стимулирования их возвращения. Поскольку более 38 миллионов клиентов по всему миру используют...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
zcal
zcal.co
БЕСПЛАТНАЯ альтернатива Calendly и дудл-опросам следующего поколения, которая снова делает планирование личным. Найдите идеальное время для личных встреч, командных встреч и многого другого.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Breezeway
breezeway.io
Платформа для ухода за недвижимостью, операций и обмена сообщениями. Платформа обслуживания и эксплуатации недвижимости Breezeway помогает координировать, обмениваться информацией и проверять детализацию работы, а также предоставлять клиентам лучший сервис. Много времени и усилий уходит на поддержа...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me предлагает простое и в то же время обширное программное обеспечение для онлайн-записи на прием, которое подходит для всех компаний, принимающих временные встречи. Теперь ваши клиенты могут, наконец, записываться на прием онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и получать напоминания по...
Weshare
weshare.net
Позвольте Weshare автоматизировать планирование ваших встреч. Weshare — это самый простой способ назначить встречи с кем угодно и где угодно. Онлайн, офлайн, в пути.
YouCanBook.me
youcanbook.me
Предоставьте своим клиентам лучший опыт бронирования. Выделитесь среди конкурентов благодаря полностью настраиваемому процессу планирования, который просто работает. Бронирование — ваше дело. YouCanBookMe позволяет вам создать лучший опыт бронирования для ваших клиентов и вашего бизнеса. Настройте с...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving — это самое быстрорастущее универсальное программное обеспечение для управления бизнесом в индустрии фитнеса и оздоровления. WellnessLiving, которому доверяют более 5000 владельцев бизнеса и более 15 миллионов пользователей по всему миру, — это единственное программное обеспечение, не...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub помогает большим и малым организациям ускорить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью решений для планирования встреч и цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям клиентов в режиме реального времени. Ранее известная как ScheduleOnce, мы широко признаны ...
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планировани...