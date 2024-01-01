Альтернативы - GoRetro
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
OpenProject
openproject.org
Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Focusmate
focusmate.com
Виртуальный коворкинг Focusmate поможет вам добиться цели. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
SonarCloud
sonarcloud.io
Улучшите свой рабочий процесс за счет постоянного качества кода: SonarCloud автоматически анализирует и оформляет запросы на включение в GitHub, Bitbucket, Azure DevOps и GitLab на основных языках.
Read
read.ai
Делайте встречи более эффективными и действенными с помощью искусственного интеллекта с автоматическим подведением итогов встречи, видеообзорами и рекомендациями.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.
GitClear
gitclear.com
Код. Учиться. Повторить. Метрики разработчиков программного обеспечения нового уровня, основанные на уникальном инструменте проверки кода. GitClear помогает командам разработчиков работать вместе, чтобы отслеживать статистику Google DORA, сокращать технологический долг и ускорять выпуск продукции.
Notiv
notiv.com
Notiv — это программа для заметок на базе искусственного интеллекта, позволяющая записывать, расшифровывать и обобщать ваши встречи для создания повесток дня на всех платформах веб-конференций, таких как Zoom.
Sembly
sembly.ai
Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Jellyfish
jellyfish.co
Обеспечьте инженерную производительность и стратегическое согласование с платформой управления проектированием Jellyfish. Мы интегрируемся с такими инструментами, как Jira и GitHub. Jellyfish помогает руководителям инженеров сосредоточить свои команды на том, что наиболее важно для бизнеса, принима...
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
Planisware
planisware.com
Planisware — это редактор программного обеспечения для управления портфелем корпоративных проектов (EPPM) Planisware V6 (ранее известного как OPX2), предназначенного для различных отраслей, включая энергетику, медицинское оборудование, высокие технологии, аэрокосмическую и оборонную промышленность, ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Harness
harness.io
Современная платформа доставки программного обеспечения™ Harness — это первая в отрасли платформа доставки программного обеспечения, которая использует искусственный интеллект для упрощения процессов DevOps — CI, CD, флагов функций, затрат на облако и многого другого.
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.