GOrendevous — это универсальное решение для управления практикой, которое помогает профессионалам в сфере здравоохранения, красоты и благополучия управлять своими расписаниями и файлами клиентов. * Возможность для клиентов подтвердить свое присутствие непосредственно из SMS-напоминаний. * Автоматизированный список ожидания. * Онлайн-бронирование без пароля. * Двуязычный интерфейс и поддержка. * Настраиваемые электронные диаграммы. * Страница поиска, позволяющая клиентам найти профессионала в своей области. * Простая и бесплатная регистрация.

Веб-сайт: gorendezvous.com

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