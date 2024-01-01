goQR.me

goQR.me

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: goqr.me

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goQR.me — один из ведущих сайтов в Интернете по QR-кодам, маркетингу QR-кодов и QR в целом. Мы предлагаем нашим клиентам опыт во всем, что касается правильного использования QR-кодов. Кроме того, мы создаем QR Server, профессиональную маркетинговую платформу для целевого управления QR-кодами (кампании, редактируемые QR-коды и т. д.).

Веб-сайт: goqr.me

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