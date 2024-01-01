GoodVision — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для разработчиков моделей дорожного движения и геодезистов в умных городах. Он предлагает инструменты автоматизации для различных этапов транспортных проектов, включая сбор данных о трафике с помощью искусственного интеллекта, моделирование трафика и контроль трафика в режиме реального времени. С помощью GoodVision пользователи могут удобно собирать данные о трафике для своих опросов и получать выгоду от автоматической калибровки модели трафика, экономя время на ручном труде. Этот инструмент также предоставляет подробные и точные сведения о дорожных событиях для систем управления дорожным движением в режиме реального времени. GoodVision использует искусственный интеллект и анализ больших данных для предоставления решений по адаптивному управлению дорожным движением и городскому планированию, позволяя управлять движением транспорта на основе высокоточной информации о дорожном движении. Это помогает решить проблему заторов на городских дорогах, которые приводят к загрязнению воздуха, авариям и значительным экономическим потерям. Управление дорожным движением стало важной и сложной проблемой для муниципалитетов во всем мире. Отзывы клиентов показывают, что GoodVision является профессиональным партнером, предлагающим технологии и продукты распознавания изображений. Его хвалят за инновационный потенциал и вклад в успешные исследовательские проекты. Этот инструмент считается передовым, быстрым, надежным и обеспечивает визуальное представление, облегчающее интерпретацию данных для различных потоков мобильности. GoodVision предлагает несколько продуктов, включая GoodVision Video Insights и GoodVision LiveTraffic. Компания также предоставляет такие ресурсы, как блог, тематические исследования и справочный портал. Ему доверяют различные организации, и он позволяет пользователям подписываться на рассылку последних обновлений и новостей. Политика конфиденциальности и условия обслуживания также доступны на их веб-сайте.

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