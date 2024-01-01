Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Коммуникационная платформа высшего образования, созданная для поколения Z. Goodkind — это платформа для видео, текстовых сообщений и чат-ботов, которой доверяют команды высшего образования для увеличения набора и удержания студентов.

Веб-сайт: goodkind.com

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