Goodkind

Goodkind

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Веб-сайт: goodkind.com

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Коммуникационная платформа высшего образования, созданная для поколения Z. Goodkind — это платформа для видео, текстовых сообщений и чат-ботов, которой доверяют команды высшего образования для увеличения набора и удержания студентов.

Веб-сайт: goodkind.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goodkind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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