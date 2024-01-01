Разговорный ИИ для малого бизнеса. Автоответчик, который принимает сообщение, сообщает часы работы, политику covid, местоположение, заказ еды, резервирование столиков и многое другое. Он всегда работает для вас, бесплатен для индивидуального предпринимателя, а установка занимает всего несколько минут.

Веб-сайт: goodcall.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goodcall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.