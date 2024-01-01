Goodcall

Goodcall

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: goodcall.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Разговорный ИИ для малого бизнеса. Автоответчик, который принимает сообщение, сообщает часы работы, политику covid, местоположение, заказ еды, резервирование столиков и многое другое. Он всегда работает для вас, бесплатен для индивидуального предпринимателя, а установка занимает всего несколько минут.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: goodcall.com

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Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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