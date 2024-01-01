GoGoGrandparent

GoGoGrandparent

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Веб-сайт: gogograndparent.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Аттракционы, продукты, еда и многое другое: создано лучше для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Проверяемые и отслеживаемые услуги от Uber, DoorDash, Instacart и других, со смартфоном или без него, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. ‍ Миллионы запросов выполнены для сотен тысяч людей, живущих самостоятельно дома. Доступно во всех 50 штатах, Канаде и Австралии.

Веб-сайт: gogograndparent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoGoGrandparent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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