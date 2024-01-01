Godmode

Godmode

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: godmode.space

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Godmode — это веб-платформа для доступа к возможностям автоматизации autoGPT и babyAGI. Агенты ИИ все еще находятся в зачаточном состоянии, но их возможности быстро растут, и мы надеемся, что Godmode позволит большему количеству людей подключиться к автономным агентам ИИ даже на этой ранней стадии. Godmode создан на основе Auto-GPT и BabyAGI и поддерживает GPT-3.5 и GPT-4. Godmode — это проект @_Lonis_ и @emilahlback. Присоединяйтесь к нашему серверу Discord, чтобы получать помощь, обсуждать проект и получать уведомления об обновлениях.

Веб-сайт: godmode.space

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Godmode, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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