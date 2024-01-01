Godmode — это веб-платформа для доступа к возможностям автоматизации autoGPT и babyAGI. Агенты ИИ все еще находятся в зачаточном состоянии, но их возможности быстро растут, и мы надеемся, что Godmode позволит большему количеству людей подключиться к автономным агентам ИИ даже на этой ранней стадии. Godmode создан на основе Auto-GPT и BabyAGI и поддерживает GPT-3.5 и GPT-4. Godmode — это проект @_Lonis_ и @emilahlback. Присоединяйтесь к нашему серверу Discord, чтобы получать помощь, обсуждать проект и получать уведомления об обновлениях.

Веб-сайт: godmode.space

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