Альтернативы - GoBrunch

Gather

Gather

gather.town

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

oVice

oVice

ovice.com

Больше подключайтесь и взаимодействуйте со своей удаленной командой Виртуальное рабочее место, которое позволяет вам синхронизироваться с кем угодно и где угодно.

Spot

Spot

spotvirtual.com

Приложение нового поколения для общения в командах. Spot — это комплексное решение для команд, позволяющее объединяться, сотрудничать и формировать культуру. Нам доверяют сотни организаций.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Групповой видеочат для личных виртуальных встреч в любом месте и в любое время.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

Удаленно или в офисе? Ответ: «deskMy». Встречайте свой новый рабочий стол, где бы вы ни находились. Откройте свой рабочий стол с любого устройства, и вы увидите все свои товарищи по команде и приложения в одном месте, независимо от того, где вы или они физически находитесь.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Мы объединяем людей, выходя за рамки видеоконференций. Наша платформа подключает людей к приложениям и виртуальным ресурсам, необходимым им для выполнения работы. Используйте RemoteHQ для проведения совещаний вашей команды, демонстраций продаж, звонков в службу поддержки, учебных занятий и многого д...

Workiro

Workiro

workiro.com

Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — это виртуальный номеронабиратель и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем преб...

BMC

BMC

bmc.com

BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...

SoWork

SoWork

sowork.com

Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...

Teemyco

Teemyco

teemyco.com

Teemyco позволяет командам сосуществовать независимо от того, где каждый физически находится. Мы поощряем спонтанное взаимодействие и объединяем коллег. Начните бесплатно — бета-версия Teemyco теперь открыта для всего мира!

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace строит офис будущего – виртуальный, в котором люди ставятся на первое место. Где командная работа и продуктивность идут в ногу с корпоративной культурой. Предоставьте своей команде возможность полностью раскрыть свой потенциал с помощью виртуального рабочего пространства, которое вдохновля...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...

Orum

Orum

orum.com

Orum — это платформа для живого общения на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет продажи, объединяет команды и увеличивает доходы.

Kino Live

Kino Live

kino.live

Инструмент видеокоммуникации в рабочем пространстве, созданный для вдохновения. Kino объединяет удаленных сотрудников с помощью видеотехнологий, которые создают атмосферу офиса. Благодаря технологии Spaces у каждого человека есть выделенное пространство для взаимодействия, сотрудничества и вдохновен...

Koncert

Koncert

koncert.com

Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Сотрудничайте в любой момент со своей удаленной командой Пространства для совещаний команды, предназначенные для удаленных команд, которые могут сотрудничать в любой момент, не отвлекаясь. Попрощайтесь с ожиданием ответов, планированием звонков или обменом ссылками на встречи.

VoicePing

VoicePing

voice-ping.com

VoicePing — это виртуальное пространство для совместной работы, которое повышает производительность глобальных команд за пределы реального пространства. У вас будет лучший опыт общения и связей между участниками в разных местах. ✅ У нас есть распознавание голоса A.I. так что вам не придется составля...

WorkAdventure

WorkAdventure

workadventu.re

WorkAdventure — это платформа, позволяющая создавать полностью настраиваемые виртуальные миры для совместной работы. С помощью своего аватара вы можете спонтанно взаимодействовать со своими коллегами, клиентами, партнерами и т. д. Представьте себе все виды захватывающего опыта (набор персонала, адап...

Teamflow

Teamflow

teamflowhq.com

Teamflow — это удаленный офис для выдающихся команд. Teamflow возвращает присутствие присутствия в офисе, энергию работы в одной комнате, спонтанность разговоров в коридоре — радость ощущения себя командой. В Teamflow вы видите свое видео в пузыре на плане виртуального офиса. Вы можете поделиться эк...

DemoHop

DemoHop

demohop.com

Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...

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