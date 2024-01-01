Альтернативы - GoalSpan
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
15Five
15five.com
Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.
Profit.co
profit.co
Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
WorkBoard
myworkboard.com
Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.
Officevibe
officevibe.com
Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan предлагает стратегическое портфолио Microsoft Office 365, решение для управления финансами и ресурсами, которое соответствует потребностям каждого PMO.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software — это интегрированная, комплексная, непрерывная платформа управления производительностью, включающая производительность, цели или OKR, обратную связь, индивидуальные встречи, признание, обучение и импульсные опросы — для улучшения реализации стратегии и обеспечения роста.
Weekdone
weekdone.com
Согласуйте свою организацию с помощью эффективной постановки целей на основе OKR, еженедельных проверок и отслеживания эффективности сотрудников. Управляйте командой до 3 пользователей бесплатно.
Perdoo
perdoo.com
Платформа OKR, которую используют амбициозные организации в более чем 70 странах. Бесплатно навсегда. Неограниченное количество целей. Лучшая поддержка и ресурсы.
Apptio
apptio.com
Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, со...
Swit
swit.io
Swit — это общекорпоративная платформа для совместной работы, которая легко объединяет командный чат и управление задачами в одном удобном месте.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Betterworks
betterworks.com
Объедините свою организацию и дайте своим сотрудникам возможность эффективно работать за счет согласованности, приверженности и прозрачности.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.
Ally.io
ally.io
Ally.io предоставляет лучшее в своем классе программное обеспечение для OKR. Узнайте, как ваша компания может измерять цели и отслеживать эффективность.
Tability
tability.app
Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.