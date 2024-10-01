Альтернативы - Go1

Physics Wallah

Physics Wallah

physicswallah.live

Физика - это любовь. 12-я подготовка к IIT JEE и NEET. Живые занятия, видеолекции, серии тестов, конспекты лекций, тематические задания с лучшими вопросами, динамические упражнения и многое другое.

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy, Inc. — американская платформа онлайн-обучения, предназначенная для взрослых и студентов-профессионалов. Он был основан в мае 2010 года Эреном Бали, Гаганом Бияни и Октаем Чагларом. По состоянию на январь 2020 года на платформе обучается более 35 миллионов студентов и 57 000 преподавателей, п...

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera — это всемирная платформа онлайн-обучения, основанная в 2012 году профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Нг и Дафной Коллер. Она предлагает массовые открытые онлайн-курсы (МООК), специализации, степени, профессиональные курсы и курсы магистратуры. Coursera сотрудничает с...

Testbook

Testbook

testbook.com

Добро пожаловать на Testbook.com — самый надежный сайт подготовки к экзаменам для конкурсных экзаменов. Подготовьтесь к таким экзаменам, как банковское дело, SSC, железные дороги, GATE, UPSC, с помощью более 26 000 пробных тестов и живого коучинга.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — это универсальная платформа, которая помогает авторам и предпринимателям строить успешный онлайн-бизнес, предоставляя простые решения, позволяющие превратить их увлечения, навыки и опыт в разнообразные источники дохода. С Kajabi каждый может создавать увлекательные онлайн-курсы, предлагать ...

edX

edX

edx.org

Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Академия Хана — американская некоммерческая образовательная организация, созданная в 2008 году Салманом Кханом с целью создания набора онлайн-инструментов, помогающих обучать студентов. Организация выпускает короткие уроки в виде видеороликов. На его веб-сайте также представлены дополнительные практ...

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Приложение Great Learning App позволяет профессионалам и студентам освоить наиболее востребованные навыки, которые помогут им добиться успеха в карьере. Это приложение предлагает бесплатные онлайн-курсы по:

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Фр...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare — это онлайн-сообщество обучения, базирующееся в США, которое предоставляет образовательные видеоролики. Курсы не аккредитованы и доступны только по платной подписке. Курсы в основном посвящены творческой работе и меньше курсов по бизнесу и предпринимательству. Большинство курсов ориенти...

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Изучите технические навыки, необходимые для желаемой работы. Являясь лидерами в области онлайн-образования и обучения программированию, мы обучили более 45 миллионов человек, используя проверенную учебную программу и интерактивную среду обучения. Начните с HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Data Sc...

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz — это платформа, созданная программистами для программистов и предлагающая богатый набор ресурсов для овладения навыками программирования. Programiz, которому доверяют более 50 миллионов энтузиастов по всему миру, является первопроходцем в отрасли, предоставляя учащимся возможность преуспе...

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов...

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Миссия Brilliant — вдохновлять и развивать людей для достижения своих целей в STEM — один человек, один вопрос и одно небольшое обязательство учиться за раз. Мы даем возможность великим учителям пролить свет на суть математики, естественных наук и техники посредством небольших интерактивных обучающи...

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp for Business предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного ...

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Самая популярная универсальная общественная платформа для авторов и предпринимателей. Заработок авторов в 2023 году составит 370 миллионов долларов. ✨ С Mighty вы можете объединить свои курсы, членство и предложения в мощное сообщество под своим собственным брендом на iOS, Android и в Интернете. Mig...

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Добро пожаловать в BYJU’S — The Learning App, крупнейшую программу онлайн-обучения в Индии! Приложение представляет собой идеальное сочетание увлекательных видеоуроков и индивидуального обучения. Оно создано, чтобы помочь учащимся практиковаться, изучать и понимать концепции в углубленной и простой ...

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней ...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg, Inc. — американская компания в области образовательных технологий, базирующаяся в Санта-Кларе, Калифорния. Он предоставляет аренду цифровых и физических учебников, решения для учебников, онлайн-обучение и другие услуги для студентов. Компания была основана в 2005 году и начала публично торгов...

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.

Perlego

Perlego

perlego.com

С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.

Paycom

Paycom

paycom.com

В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните дефицит талантов в таких цифровых технологиях, как искусственный интеллект, обработка данных, машинное обучение, об...

Teachable

Teachable

teachable.com

Создавайте онлайн-курсы и коучинговые услуги. Превратите свой опыт и ноу-хау в процветающий бизнес, основанный на знаниях.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

Preply

Preply

preply.com

Preply Business предлагает компаниям индивидуальные онлайн-уроки с сертифицированными преподавателями языка. С Preply сотрудники могут выбирать репетиторов в соответствии со своими конкретными потребностями, учиться по гибкому графику и практиковаться между уроками с персонализированными материалами...

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